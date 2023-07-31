Oyuncu Bartu Küçükçağlayan konsere etekle çıkınca seyirciler sahneye iç çamaşırı fırlattı

Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerindeki oyunculuğuyla tanınan Bartu Küçükçağlayan, müzik grubu Büyük Ev Ablukada ile sahneye çıktı. Küçükçağlayan, etekle şarkı söylediği sırada seyirciler tarafından sahneye iç çamaşırı fırlatıldı. Oyuncu, iç çamaşırını eline alıp sallayarak şaşkınlık yarattı.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan konsere etekle çıkınca seyirciler sahneye iç çamaşırı fırlattı

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan'ın yer aldığı Büyük Ev Ablukada grubu, İstanbul Parkorman'da gerçekleşen festival kapsamından sahneye etek giyerek çıktı.

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Küçükçağlayan şarkısını söylediği anda seyirciler tarafından sahneye iç çamaşırı fırlatıldı.

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ELİNE ALIP SALLADI

Sahneye fırlatılan iç çamaşırını alan ve elinde sallayan ünlü oyuncunun "Birinin külotu bana ulaşmayı becerdi" sözleri ise şaşkınlık yarattı.

ETEK GİYDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLDİ

Görüntülerin gündem olmasının ardından Bartu Küçükçağlayan'ın etek giymesi de birçok kişi tarafından eleştirildi.

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