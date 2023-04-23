Oyuncu Burak Sergen eşine bir dava daha açtı. Aldatma iddiasıyla boşanma davası açmıştı

Editör: Özlem KIRAL

Burak Sergen eşi Nihan Ünsal hakkında korunma talebinde bulundu. Burak Sergen, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Nihan Ünsal ile boşanma aşamasına gelmişti. Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal'ın sürekli kendisine hakaretlerde bulunduğunu ve kapısına dayandığını öne sürdü.

Burak Sergen ile Nihan Ünsal 2021 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Sergen, evliliğinin 4. ayında eşi tarafından ihanete uğradığını öğrenip boşanma davası açmıştı.

NİHAN ÜNSAL 1 AY BURAK SERGEN'E YAKLAŞAMAYACAK

Talebi haklı bulan mahkeme, davalı Nihan Ünsal'ın 1 ay süreyle eşi Burak Sergen'e yaklaşmamasına karar verildi. Mahkeme, Ünsal'ın karara aykırı davranması durumunda ise 3 günden 10 güne kadar 'zorlama' hapsine tabi tutulacağı kararını açıkladı.