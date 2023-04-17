Oyuncu Damla Ersubaşı hakkında müstehcen fotoğraf iddiası. ''Sen benim kocama nasıl göz dikersin lan?''

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle hafızalara kazınan ve eski eşiyle yaşadığı şiddet olaylarıyla gündeme gelen Tuğçe Ersubaşı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık, ünlü oyuncunun eşine müstehcen fotoğraflar gönderdiğini öne sürdü.

Oyuncu Damla Ersubaşı hakkında müstehcen fotoğraf iddiası. ''Sen benim kocama nasıl göz dikersin lan?''

Editör:Özlem KIRAL

Sihirli Annem'de Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı, bir dönem eşiyle yaşadığı şiddet olayları ve boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. Ersubaşı için bu kez bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık, "Sen hani kocanın ailesini bir milyon dolandırdın ya ben her şeyi ispatlayacağım" diyerek şoke eden iddialarda bulundu.

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EŞİNE MÜSTEHCEN FOTOĞRAF GÖNDERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Işık açıklamasında "Bana sığındın ben seni buraya taşıdım paralarını ben verdim. Benim kocama nasıl göz dikersin lan? Ben Sönmez Işık'la evliyim kendine gel... Sen gecenin 3'ünde nasıl benim kocama müstehcen fotoğraf atarsın?" diyerek gündem oldu.

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"HUKUKİ İŞLEMLERİ BAŞLATTIM...''

İddiaların odağındaki Damla Ersubaşı ise yaptığı paylaşımla dava açacağını söyledi.

Ersubaşı, "Hakkımda yazılan ve kişilik haklarımı ve beni itibarsızlaştırmak için yapılan yalan eylemlerin hepsi için hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayım. Hukuki süreci sizlerle en kısa sürede paylaşacağım." şeklinde yanıt verdi.

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