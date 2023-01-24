Güzel oyuncu ''Daha fazla tahammül edemeyeceğim'' diyerek isyan etti

Kiralık Aşk dizisinde Barış Arduç ile başrolü paylaşan Elçin Sangu, başarı ve güzelliğiyle kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmaya devam ediyor. Son günlerde dizi, tiyatro ve müzikal ile yoğun iş temposunda olan Elçin Sangu, sosyal medyada isyan bayrağını çekti.

Star Tv'de yayınlanan 'Çöp Adam' dizisiyle ekran karşısına çıkan Elçin Sangu'ya Engin Altan Düzyatan eşlik ediyor. Yeni yayınlanmaya başlayan dizinin yanı sıra 'Şehirde Kimse Yokken' adlı tiyatro oyununda yer alan ve 'Jekyll & Hyde' isimli müzikalde dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Elçin Sangu, son paylaşımıyla ateş püskürdü.

İSYAN ETTİ, YARIŞA GİRDİLER

Sosyal medya hesabı üzerinden kullandığı iletişim operatörüne isyan eden Sangu, "Bir süredir sabretmeme rağmen verilmeyen hizmete,olmayan müşteri yönetiminize daha fazla tahammülümüz kalmadı. Kendine çok iyi bakıyosun, kendini üzmüyorsun..hadi bye" notuyla operatöre resti çekti. Sangu'nun paylaşımının ardından diğer operatörler güzel oyuncu için yarışa girdi.