Elçin Sangu son haliyle sevenlerini korkuttu! İğne ipliğe dönmüş

Çöp Adam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Elçin Sangu, şu sıralarda Hayko Cepkin ile bir müzikalin başrolünde yer alıyor.

Eski saç rengine geri dönen Elçin Sangu'ya çok sayıda yorum gelmişti. Güzelliği herkesin dilinde olan ünlü oyuncu bu kez verdiği kilolarla dikkat çekti.

Bir diş kliniğinden çıkarken objektiflere takılan Sangu, "Dişlerime dolgu yaptırdım. Ağzım uyuşuk olduğu için konuşamıyorum şu anda" diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu. Elçin Sangu, bu arada makyajsız haliyle de dikkat çekti.

