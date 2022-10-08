Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri belli oldu

Çöp Adam dizisiyle el sıkışan Elçin Sangu hayranlarına sürpriz yapacak. Star TV'de yayınlanacak dizide Sangu, Peri isimli bir banka müdürünü canlandıracak.

PARTNERİ ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Flashback sahneleriyle hafızalara kazınması beklenen Çöp Adam dizisinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazıyor. Engin Altan Düzyatan ile partner olan Elçin Sangu çok konuşulacak sahnelere imza atıyor.

KONUSU MERAK UYANDIRDI

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor.

Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek.