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  • Titanik filminin yıldızından örnek olacak hareket. Bağışladığı para hasta kızı için üzülen anneye merhem oldu

Titanik filminin yıldızından örnek olacak hareket. Bağışladığı para hasta kızı için üzülen anneye merhem oldu

Oyuncu Kate Winslet, serebral palsi hastası kızının bakımı için büyük miktarda paraya ihtiyaç duyan bir anneye yardımda bulundu. Yüksek bir elektrik faturası ödemek zorunda kalan anneye, Winslet 17 bin sterlin bağışladı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 23:51
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Oyuncu Kate Winslet serebral palsi hastası bir kızın annesine elektrik masraflarını karşılaması için para yardımı yaptı

Titanik filminin yıldızından örnek olacak hareket. Bağışladığı para hasta kızı için üzülen anneye merhem oldu
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Dünya çapında yaşanan enerji krizi ardından özellikle İngiltere'de faturalardaki ciddi artışlar pek çok kişiyi etkiliyor. Serebral palsi hastası olan ve kronik solunum problemleri yaşayan 12 yaşındaki kızı Freya'yı solunum makinesine bağlı tutmak zorunda kalan Carolynne de benzer endişeler yaşıyordu. 

Dailymail'in haberine göre, yaşadığı yerin idaresi tarafından elektrik faturasının 6.500 sterlinden 17 bine yükselebileceği konusunda uyarılan 49 yaşındaki Carolynne Hunter'ın imdadına ünlü Hollywood oyuncu Kate Winslet yetişti.

Titanik filmindeki oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran 47 yaşındaki oyuncu haberlerde denk geldiği bu soruna bir nebze merhem olmak adına harekete geçti ve kötü günler geçiren anneye 17 bin sterlin bağışta bulundu.

Winslet, ailenin GoFundMe sayfasına 17.000 £ (Sterlin) bağışladı ve onlara iyi dileklerde bulunmak için Bayan Hunter ile iletişime geçti.

ODADAKİ ISITMA CİHAZLARINI BİLE KAPATIYORLAR

Hem solunum hem de ısıtma cihazının çektiği elektriğin ücretini karşılamakta zorlandıklarını söyleyen Hunter, son zamanlarda ısıtıcıyı bile çalıştırmadıklarını ve evin pek çok odasında da aynı şekilde ısıtıcıları kapattıklarını söyledi. 

Hesaplarına yatırılan parayı gördüğünde hissettiklerini "Sadece gözyaşlarına boğuldum, gerçek olmadığını düşündüm" sözleriyle dile getiren Carolynne Hunter, gelen parayla birlikte önümüzdeki yıla kızının yaşam desteğini karşılayabilecek şekilde gireceklerini söyledi.

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