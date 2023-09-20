Oyuncu Merve Kayaalp'in intihar nedeni ortaya çıktı. Babası polise verdiği ifadede anlattı

Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan, dün saat 18.00 sıralarında silah sesi duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kanlar içindeki dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiği belirlenen Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kayaalp'in olayda kullandığı tabancanın babasına ait olduğu ve ruhsatının bulunduğu tespit edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Kayaalp'in yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, bugün ikindi vakti Dalaman Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Kayaalp'in babası Ali Rıza Kayaalp, annesi Esin Tüzün ve yakınları katıldı.

Sanat camiasından ise kimsenin katılmadığı törende, gözyaşlarına boğulan anne Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Merve Kayaalp'in cenazesi Killik Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

İNTİHAR NEDENİNİ BABASI AÇIKLADI

Oyuncu Merve Kayaalp'in intihar nedeni ise babası Ali Rıza Kayaalp'in polise verdiği ifadede ortaya çıktı.

Baba Kayaalp, dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğunu ancak olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi.

Kayaalp'in de bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu kaydedildi.

Oyuncu Merve Kayaalp, “Sakarya Fırat”, “Küçük Kıyamet”, “Düşler ve Umutlar”, “Elif”, “Şeref Meselesi” ve “Savaşçı” dizilerinde rol almıştı.