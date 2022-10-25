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Oyuncu Neslihan Yeldan'dan flaş karar. Ülkeyi terk ediyor

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde başarılı oyuncu Neslihan Yeldan'ı konuk etti.  Yeldan önümüzdeki aylarda oğlu nedeniyle Londra'ya yerleşeceğini söyledi. 

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:57
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Oyuncu Neslihan Yeldan Londra'ya yerleşiyor

Oyuncu Neslihan Yeldan'dan flaş karar. Ülkeyi terk ediyor
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14 yaşındaki oğlu Aslan Pollock'un babasının yanına Londra'ya yerleştiğini söyleyen Neslihan Yeldan, Bambaşka Sohbetler'de "tek ailem" dediği oğlunun Londra'ya yerleşme süreciyle başlayan, değişen hayatını anlattı. 

Yeldan "Benden kopmasını hazmetmeye çalışıyorum. Karşımda bir ergen var. Ergen anne ve babaların yardım alması gerekiyor, çocuk çok değişiyor" dedi. 

“LONDRA'DA EVİM OLSUN İSTİYORUM”

Neslihan Yeldan önümüzdeki aylarda oğlu nedeniyle Londra'ya yerleşeceğini belirterek "Londra evim olsun istiyorum. Ayda bir İstanbul'a gelmek, işlerimi yapmak istiyorum, 2 küçük evim olsun İstanbul'da ve Londra'da. Aslan yüzünden böyle düşünür oldum. Aslan 11 yaşındayken, babası İngiliz olduğu için 'Ben Londra'da yaşamak istiyorum' dedi, oradaki eğitim sistemine geçip, İngiliz eğitimi ile yaşamak istedi. Üniversite için gitmek isterken 14 yaşında Londra'ya gitti. Burası benim ülkem ama benim canım da başka ülkede şu an..." dedi. 
 

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