Ligde kalma maçında 16 kırmızı kart çıktı

Düzenleme: Hamza Özalkuş
Ligde kalma maçında 16 kırmızı kart çıktı
Tekirdağ 100Yıl ile Sarayspor 1953'ün Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynadığı maçta ortalık karıştı. Hakem tam 16 kırmızı kart gösterdi! Maç yarıda kaldı.

Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan Play-Out maçında ortalık karıştı.

Tekirdağ 100Yıl ile Sarayspor 1953, lige tutunmak için karşı karşıya geldi.

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Maçın son dakikalarında Tekirdağ 100Yıl'ın futbolcusu Başar Pınar, Ramazan Akyasan'a sert bir müdahale yaptı.

Bu pozisyon sonrası Sarayspor'dan 6 numaralı oyuncu Ferhat Aras rakibiyle tartışmaya girince ortalık karıştı.

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TAM 16 KIRMIZI KART ÇIKTI!
Güvenlik güçleri sahaya girip kavgayı ayırmaya çalışsa da çok kolay olmadı.

Kavgayı ayırmakta güçlük çektiler.

Tekme tokatın eksik olmayı maçta tam 16 kırmızı kart çıktı!

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Tekirdağ 100 Yıl takımında 8 futbolcu (2 yedek kulübesinde) Sarayspor 1953 takımında 8 futbolcu (1 yedek kulübesinde) kırmızı kart gördü.

Maç Sarayspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 90+2 dakikada yarıda kaldı.

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