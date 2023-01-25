Oyuncu Nilüfer Kurt kabusu yaşadı. Gece uyandığında eli silahlı hırsızlarla burun buruna geldi 

Oyuncu ve manken Nilüfer Kurt, İstanbul Ataköy'deki evinde dehşeti yaşadı. Kurt, evine giren eli silahlı hırsızla burun buruna geldi.

Korku dolu anları anlatan Kurt, "Uyandım ve onlarla karşılaştım. Evi soymuşlardı ve benden susmamı istediler" dedi.

"'SAKIN SESİNİ ÇIKARMA' DEDİ"

Yaşadığı korkuya rağmen sesini çıkarmayan Nilüfer Kurt, hırsızın mermileri silaha sürdüğünü daha sonra ise laptop, telefon ve çantasını alan 2 hırsızın kaçtığını belirtti.

Yaşadığı olayı Show Ana Haber'e anlatan Kurt, "Pazar günü bir ses geldi baktım ışık geziyor evin içinde. İlk başta kızım sandım. Kafasını gördüm, korku filmlerinde olur gibi döndü 'Sakın sesini çıkarma' dedi. Mermiyi silahın ağzına verir gibi hareket yaptı. Onu hissedince hiç kıpırdamadım" dedi.

Kurt'un bilgisayarını, çantasını ve cep telefonunu çalan hırsızlar olayın ardından kayıplara karıştı. Polisin Nilüfer Kurt’un evine giren 2 hırsızın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

"EVDE EVLATLARIM VARDI"

Yaşadığı şoku sosyal medya hesabından da paylaşan Kurt, “Sevgili dostlarım, pazar sabahı 05.30 sırlarında silahlı 2 soyguncu evime girdi. Uyandım ve onlarla karşılaştım. Evi soymuşlardı ve benden susmamı istediler. Uzatmayacağım, neyse ki bize zarar vermeden gittiler. Evde evlatlarım vardı. Beni bilen bilir, ancak evlatlarıma zarar gelmediği için şükrediyorum” ifadelerini kullandı.