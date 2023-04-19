Oyuncu Serkay Tütüncü market fiyatlarını eleştirdi. ''Bu rakamlar bir şeylerin değişmesi için yeterli değil mi?''

Oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, market fiyatlarına dikkat çekti. Tütüncü, "Market fiyatlarına baktınız mı ya? Bu fiyatlar bir şeylerin değişmesi için yeterli değil mi?" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Yüksek enflasyon nedeniyle gıda ürünlerine gelen zamlar son dönemde sık sık gündeme gelirken, vatandaşların mutfak masrafları da giderek artıyor. Tütüncü'nün bu paylaşımı da bu artışlara dikkat çekerek, toplumsal bir soruna işaret etti.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran paylaşım, birçok kullanıcı tarafından desteklenirken paylaşımı viral oldu.