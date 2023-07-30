Oyuncu Taro Emir Tekin'in aşk itirafı

Şevval Şam'ın oğlu Taro Emir Tekin, aşk acısıyla ilgili samimi bir itirafta bulundu. Genç oyuncu, ayrıldığı sevgilisi Sofia'yı unutamadığını söyledi.

Oyuncu Taro Emir Tekin'in aşk itirafı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Selçuk' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Tarık Emir Tekin, annesi Şevval Sam'ın konserinde görüntülendi.

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Konser öncesi merak edilen soruları cevaplayan Tekin aşk acısı çektiğini itiraf etti.

Uzun süredir birlikte olduğu Rus asıllı sevgilisi Sofia Katc ile yollarını ayıran Tekin eski sevgilisini unutamadığını söyledi.

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"Sofia'yı unutamadım"

Ünlü oyuncu yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Aşk acısı çekiyorum. Sofia'yı unutamadım, hala bocalıyorum. Bende büyük bir yara bıraktı."

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