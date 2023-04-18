Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Harun Can köpeğini sevdirmediği için hayatının şokunu yaşadı

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Harun Can, köpeğini sevdirmediği için darp edildiğini açıkladı. Spiderman ve Deadpool isimli süper kahramanları seslendiren ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Harun Can, köpeğini gezdirirken tanımadığı bir erkek tarafından darbedildiğini açıkladı.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Harun Can köpeğini sevdirmediği için hayatının şokunu yaşadı

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Harun Can, köpeğini gezdirirken tanımadığı bir erkek tarafından saldırıya maruz bırakıldığını açıkladı. Köpeğini sevmek isteyen kişiye izin vermediği için darp edildiğini belirten oyuncu, saldırgandan şikayetçi oldu.

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Sabah'ta yer alan habere göre, kulağında kulaklıkla köpeğini gezdiren Can, bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti. Yaklaşık 20 metre boyunca takip edilen Can'ın önünü Ali T., kesti. Kulaklığını çıkararak "Bir şey mi dediniz, duymadım" dedi.

Bunun üzerine Ali T., "Dursana lan köpeği seveceğim" dedi. Köpeğinin yabancı insanlardan hoşlanmadığını söyleyerek uzaklaşmaya çalışan Harun Can, tokat ve yumrukla saldırıya maruz bırakıldı.

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Kıyafetlerinin yırtıldığını belirten Can, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Harun Can'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Saldırgan olduğu öne sürülen Ali T., Emniyet'e verdiği ifadesinde "Köpeğini gezdiriyordu. Köpeklerden korkuyorum, karşı karşıya geldiğimizde köpeği bana doğru yöneldi. Sahibine yönelik 'Lütfen köpeği çeker misiniz?' dedim.

Ancak o bana 'Nasıl konuşuyorsun lan sen?' dedi. Sonrasında aramızda arbede çıktı" diyerek suçlamaları reddetti.

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