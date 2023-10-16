Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu. Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u bakın şimdi ne yapıyor

2005-2008 yılları arasında yayınlanan fenomen dizi Emret Komutanım reyting rekorları kırmıştı. Dizinin kadrosunda yer alan Naci Tosun ise en çok güldüren karakterler arasında olmuştu.

Kemal Sunal'a benzerliğiyle bilinen Mehmet Kurt gönüllere adeta taht kurmuştu. Oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekerken şimdilerde ne yaptığı da merak konusu oldu.

Bir dönemin efsanesi Emret Komutanım'ın yıldızı Mehmet Kurt şimdilerde kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuğu bırakan ünlü isim, drama dersleri veriyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Mehmet Kurt ayrıca çektiği videolarla adından söz ettiriyor. Bir dönem muhabirlikte yapan ünlü ismin son haline zaman zaman gündem oluyor.