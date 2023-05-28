Oyunu kullanan Muharrem İnce: Köyüme gidiyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da oyunu kullandı. İnce, "Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım" dedi.

Oyunu kullanan Muharrem İnce: Köyüme gidiyorum

Cumhurbaşkanlığı adaylığından seçimin ilk turundan 3 gün önce çekilen ve ikinci tur için de tarafsız kalan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, oyunu Ankara’da kullandı.

Eşi Ülkü İnce ile birlikte Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde kullanan İnce, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnce şunları söyledi:

“Şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz. İki turlu bir seçim, ikinci tura kaldı seçim. İki turlu seçime alışacağız artık, bu sistem devam ederse eğer. Hep bunu anlatmaya çalışmıştım, iki turlu, iki turlu diye. Artılarını, eksilerini kim nerede, ne yanlış yaptı, kim nerede, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısıyla anlatacağım. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

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