Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı. Yerine gelen isim herkesi şaşırttı

Editör: Fatma Demirkaya
Almanya Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde Werder Bremen'le Hoffenheim kozlarını paylaştı.
Werder Bremen’in evinde oynanan mücadeleden konuk ekip Hoffenheim 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
Maçın 66. dakikasında ise milli futbolcumuz Ozan Kabak girdiği ikili mücadele sonrasında yere yığıldı.
Yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Ozan Kabak’ın yerine Kevin Akpoguma maça dahil oldu.
Alman basınında yer alan haberde, 23 yaşındaki futbolcunun Werder Bremen ile oynanan maçta omzunun çıktığı belirtildi.
Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçlarında yer alamayacak.
Genç yıldızın yerine Trabzonspor’dan Rayyan Baniya kadroya dahil olacak.