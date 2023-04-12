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Ozan Tufan için kritik Beşiktaş süreci. İşte detaylar

Hull City forması giyen Ozan Tufan, Beşiktaş yolunda! Şenol Güneş ile tekrar çıkışa geçeceğini düşünen Ozan, net olarak Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:51
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Ozan Tufan Beşiktaş'a. Gizli harekat

Ozan Tufan için kritik Beşiktaş süreci. İşte detaylar
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Akşam'ın haberine göre; Ozan Tufan'ı yakından takip eden Beşiktaş için kritik bir süreç başladı.

Milli oyuncu an itibarıyla Türkiye'ye dönme kararı aldı ve en güçlü aday da Beşiktaş.
Şenol Güneş ile tekrar bir araya gelme ihtimali Ozan'ı Beşiktaş'a yönlendirirken, ayrıca da oyuncunun burada yeniden çıkışa geçeceği ve büyük farklar yaratacağı düşünülüyor.
Fenerbahçe'ye gelmeden önce Şenol Güneş ile birlikte kariyerindeki en iyi dönemi geçiren Ozan Tufan, akabinde ise büyük beklentiler ile Kadıköy temsilcisine gelmiş ama tam olarak potansiyelini gösterememişti.
Milli oyuncunun Türkiye'ye dönüş kararı, Süper Lig'de önümüzdeki sezon adına pek çok şeyi değiştirebilir... Zira 28 yaşındaki orta sahanın hedefi şampiyonluk yaşamak.

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