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Özbekistan Afganistan'a demiryolu taşımacılığını durdurdu

Özbekistan, Afganistan’a demiryolu taşımacılığını geçici olarak durdurdu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:59
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Özbekistan Afganistan'a demiryolu taşımacılığını durdurdu

Özbekistan Afganistan'a demiryolu taşımacılığını durdurdu
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Özbekistan Devlet Demir Yolları işletmesinden yapılan açıklamada, Afgan tarafının teknik bakım çalışmaları konusundaki yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesi nedeniyle bu ülkeye demiryolu taşımacılığının 1 Şubat'tan itibaren geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce tarafların 1 Şubat 2023'e kadar söz konusu demiryolu ile ilgili teknik bakım çalışmalarının yapılması konusunda mutabık kaldığı anımsatıldı.

Tarafların ayrıca Hayratan-Mezarı Şerif demiryolunun işletilmesi ve bakımı ile ilgili yeni bir sözleşmeyi imzalaması gerektiği de hatırlatılan açıklamada, mal ve ürünlerin Özbekistan’dan Afganistan'a ulaştırılmasını sağlamak için karayolu taşımacılığının kullanılacağı aktarıldı.

Kasım 2010'de inşa edilen ve Özbekistan sınırından başlayarak Afganistan'ın Hayratan-Mezarı Şerif şehirlerini bağlayan 75 kilometrelik demiryolu, Afganistan'ı diğer ülkelerle bağlayan tek demiryolu konumunda.

Özbekistan Devlet Demir Yolları verilerine göre, bu demiryolu üzerinden 2010'dan bu yana yaklaşık 28 milyon ton yük taşındı.​​​​​​

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