Özbekistan bağımsızlığının 33. yılını coşkuyla kutladı

Taşkent'teki Yeni Özbekistan Parkı'nda düzenlenen kutlama programına Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet yetkilileri ve yabancı misyon şefleri katıldı.
Konuşmasında, Özbekistan'ın bağımsızlık yolunda önemli adımlar attığını vurgulayan Mirziyoyev, ülkenin uluslararası alanda kendine sağlam bir yer edindiğini ifade etti.
Özbekistan'ın 2024 Paris Olimpiyatları'nda kazandığı madalyaların bu başarıyı taçlandırdığını belirtti.
Ayrıca, ülkenin ekonomik büyüme hedeflerine ve savunma güçlerinin modernizasyonuna dikkat çekti.
Etkinlikler havai fişek gösterisiyle sona erdi ve bağımsızlığa katkıda bulunanlara devlet ödülleri verildi.
Ülkede dört gün sürecek resmi tatil ilan edildi.