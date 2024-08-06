Özbekistan ilk zırhlı personel aracını üretti

Arslon adlı aracın üretilmesi Özbekistan'ın ülkenin askeri-teknik yeteneklerini geliştirme ve ulusal güvenliği sağlama çabalarında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Arslon, NATO standartlarına uygun olarak geliştirilmiş, teknolojik performansının yüksek olduğunu gösteren sekiz tekerlekli bir savaş aracı olarak tanımlanıyor.

Zırhlı personel taşıyıcı, muharebe görevlerinin hem gündüz hem de gece etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayan gelişmiş bir muharebe modülü ile donatılı.Mürettebatın korunmasına özellikle dikkat ediliyor: Zırhlı personel taşıyıcının ön kısmı 6 koruma sınıfına, yanları ise 4 koruma sınıfına sahip.

Arslon'un silahları arasında 30 mm'lik bir top ve 7,62 mm'lik bir makineli tüfek bulunuyor, bu da onu güçlü bir ateş destek aracı haline getiriyor.

Zırhlı personel taşıyıcı, yüksek düzeyde mayın koruması sağlarken, üç mürettebat ve sekiz paraşütçü dahil olmak üzere 11 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip.

Yeni zırhlı personel taşıyıcıya paralel olarak Özbekistan silahlı kuvvetleri, hafif zırhlı Tarlon-M aracının modernize edilmiş bir versiyonunu alacak. Bu araç, taktik yeteneklerini önemli ölçüde artıran modern dijital iletişim ve uydu navigasyonu ile donatılmıştır.

Ekipmanın üretimi, Krantas Grubu ile Taşkent bölgesindeki Nurefşan'daki Tuitepa Metal Yapılar Fabrikası arasındaki ortak girişim temelinde gerçekleştiriliyor.

55 milyon dolar olarak tahmin edilen yatırım projesi, hafif zırhlı araçlar, tankerler, kamyonlar ve çeşitli özel araçlar da dahil olmak üzere çok çeşitli askeri ve özel teçhizatın üretimini sağlıyor.

Özbek zırhlı araçlarının geliştirilmesi ve üretilmesi, yalnızca Özbekistan'ın savunma kabiliyetini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda yüksek teknoloji endüstrilerinin gelişmesine, yeni istihdam yaratılmasına ve uluslararası silah pazarına potansiyel girişe de katkıda bulunuyor.