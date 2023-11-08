Özbekistan’da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 5. İş Forumu" yapıldı

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 5. İş Forumu düzenlendi.

KAYNAK: AA
Özbekistan’da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 5. İş Forumu" yapıldı

Yarın Taşkent'te düzenlenecek EİT Zirvesi öncesinde Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davran Vahabov’un ev sahipliğinde yapılan foruma, Teşkilata üye ülkeler Türkiye, İran, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan çok sayıda iş insanı ve birçok yetkili katıldı.

Forumun açılışında konuşan Vahabov, EİT’nin büyük bir potansiyele sahip ve önemli bir bölgesel kuruluş olduğunu belirterek, bu forumun ülkeler arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay da ata yurdu bu topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EİT üyesi ülkeler olarak 450 milyonu aşan bir nüfusa, coğrafi olarak da 8 milyon kilometrekarelik bir alana yayılmış durumda olduklarını vurgulayan Burkay, "EİT bölgesi, dünya hidrokarbon kaynaklarının üçte birinden fazlasını bulundurmaktadır. Bölgenin bir başka avantajı da ülkelerimizin tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmasıdır. Ancak üzülerek ifade etmek zorundayım ki; bölgemiz 25 trilyon dolarlık dünya ticaretinden sadece 1 trilyon doların biraz üzerinde bir pay almaktadır." dedi.

Burkay, ticaret olmadan huzur ve zenginliğin de olmayacağını, bundan dolayı iş dünyası olarak daha serbest bir ticaret için ısrarcı olmaları gerektiğini dile getirirken, bunun için ülke hükümetlerini cesaretlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

"Ticaretin önünü açalım"

Bölge ülkeleri arasında EİT Tercihli Ticaret Anlaşması’nın hala yürürlüğe konulamadığını, üye ülkelerin büyük kısmının tarihi İpek Yolu güzergahında yerleşmesine rağmen üye ülkeler arasında taşımacılık konusunda ciddi sorunların bulunduğunu, mal ve insan dolaşımı, gümrük ve vize konularındaki sorunların da devam ettiğini belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Ticaretin önünü açalım. Mallar ve insanlar rahatça dolaşsın. Aynı zamanda da iş ortamını mutlaka iyileştirmemiz gerekiyor. Ülkelerimizi yatırımcılar için cazip hale getirmeliyiz. Yatırımcıları ülkelerimize çekmek için girişimcilere uluslararası standartta bir tahkim imkanı sağlamak gerekiyor."

Yarın Taşkent’te EİT üye ülkeler devlet ve hükümet başkanları zirve toplantısı düzenlenecek.

1985'te kurulan ve Türkiye, Pakistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın üye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üyesi olduğu EİT Devlet Başkanları Zirvesi, 2 yılda bir düzenleniyor.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Son Haberler
Murat Sancak'tan bahis iddialarına yanıt. Ateş püskürdü Spor
Murat Sancak'tan bahis iddialarına yanıt. Ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunu savundu Gündem
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunu savundu
3 gündür haber alınamıyordu. Evindeki bazanın altında ölü bulundu Gündem
3 gündür haber alınamıyordu. Evindeki bazanın altında ölü bulundu
Yargıtay’ın AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmasının ardından Mehmet Şimşek’e imalı mesaj Gündem
Yargıtay’ın AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmasının ardından Mehmet Şimşek’e imalı mesaj
Lastik değişimi için sol şeritte duran servis minibüsüne iki araç çarptı Gündem
Lastik değişimi için sol şeritte duran servis minibüsüne iki araç çarptı
Vincenzo Montella Çağlar Söyüncü'yü ziyaret etti Spor
Vincenzo Montella Çağlar Söyüncü'yü ziyaret etti