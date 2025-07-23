Özcan Deniz’e kardeş şoku: Bankalar peşinde: Servetine haciz darbesi!

Özcan Deniz, son günlerde yaşadığı büyük mali krizle gündemin odağı oldu. Tüm mal varlığı ve gelirine haciz konulan sanatçı, ekonomik olarak zor günler geçiriyor.

Atakan Irmak’ın haberine göre, bu zor durumun nedeni ağabeyi Ercan Deniz olarak belirlendi. Yıllar önce Ercan Deniz’in aldığı banka kredilerine kefil olan Özcan Deniz, borçların ödenmemesiyle büyük bir yıkım yaşadı.

Bankalar, borçlu Ercan Deniz’in ipotekli mallarına yönelmek yerine, kefil Özcan Deniz’in tüm hesaplarına ve gelirine haciz koydu. Sanatçının, avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz ettiği öğrenildi.

“İPOTEK VARKEN KEFİLE YÖNELDİLER”

Özcan Deniz’in avukatı, bankanın öncelikle Ercan Deniz’e ait ipotekli taşınmazlara başvurması gerektiğini, ancak doğrudan kefile, yani Özcan Deniz’e icra uyguladığını belirtti.

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Bu hukuki süreç için gerekli itirazlar yapıldı, mağduriyetin giderilmesi amacıyla dava açılacağı bildirildi.

“GEÇMİŞİMİ ÇALDI, ŞİMDİ GELECEĞİMİ ÇALMAYA ÇALIŞIYOR”

Özcan Deniz, adliye çıkışında ağabeyi Ercan Deniz’e ağır sözlerle yüklendi. Ünlü sanatçı, “Bu, Ercan Deniz’in ilk ihaneti değil.

Geçmişimi çalan Ercan ve eşleri, şimdi geleceğimi de çalmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğim,” dedi. Deniz’in sözleri, aile içi gerilimin derinliğini ortaya koydu.

EKONOMİK SIKINTI İÇİNDE

Tüm gelirine haciz konulan Özcan Deniz’in kredi kartlarını bile kullanamadığı, bazı projelerini iptal ettiği öğrenildi. Sanatçı, bu ekonomik krizden kurtulmak için hukuk mücadelesine sıkıca tutundu.

KARDEŞLER ARASINDA HUKUK SAVAŞI

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında zaten birçok dava sürüyor. Bu son olay, mevcut hukuki çekişmenin boyutlarını daha da büyüttü.

Ercan Deniz cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, kamuoyu iki kardeş arasındaki gelişmeleri dikkatle izliyor.

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