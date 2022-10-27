Özcan Deniz’in ailesine yaptığı jest dudak uçuklattı! Her bir villaya bakın ne kadar ödemiş

Özcan Deniz, ailesi için kesenin ağzını açtı. Ünlü şarkıcı, İstanbul Zekeriyaköy'de annesi ve iki kardeşiyle birlikte yaşayacağı butik bir site satın aldı.

Sabah’ın haberine göre; Deniz, 4 villanın yer aldığı site için toplam 120 milyon lira ödedi. Her biri 3 katlı olan villaların önünde kendisine ait geniş bahçeleri ve site içinde ortak bir havuz var.

Deniz, şu sıralar hem kendisinin, hem de ailesinin yaşayacağı evler için tadilat yaptırıyor. Aile, yaz aylarında yeni evlerine yerleşmeyi planlıyor.