Özel dikim hırsızlık eteğiyle kilolarca malzeme çaldı. Yakayı ele verdi

Editör: Ersoy ÖZDEM

İngiltere'de "yok böyle hırsızlık" dedirten bir olay yaşandı.

Özel dikim hırsızlık eteği giymiş olan bir kadın İngiltere'de bulunan bir markete girip normal müşteriymiş gibi alışveriş yaptı. Onlarca ürünü hırsızlık eteğinin içine gizleyen kadın, yaptığı hırsızlık anlaşılmasın diye de marketten ufak tefek birkaç alışveriş de yaptı.

ÖZEL DİKİM HIRSIZLIK ETEĞİ YAPTIRDI

Yaptığı hırsızlık ortaya çıkınca kadın hırsız market önünde durduruldu ve özel dikim hırsızlık eteğinin içinden çaldığı malzemeleri çıkardı. Toz deterjandan, dondurulmuş et ve tavuk ürünlerine kadar ağır ya da hafif demeden çaldığı ürünleri hırsızın eteğine sakladığı görüldü.

Çıkardığı ürünlerin eteğin içindeyken hiç belli olmadığı dikkat çekerken görenler "yok böyle etek" ve "yok böyle hırsızlık" demekten kendini alamadı.