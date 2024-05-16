Özel hastanede skandal. 'Sana yolda tecavüz ettiririm'

Gaziosmanpaşa’da bulunan özel bir hastanede laboratuvar teknikeri olarak görev yapan İ.O., hastane sahibi tarafından küfür ve tehditler ile kendisine zorla istifa dilekçesi imzalatıldığını öne sürdü.

Şikayetçi olan İ.O. verdiği ifadede, odaya sıkıştırmaları sonucunda baskı ile istifa dilekçesini imzalayarak işten ayrıldığını, odada cep telefonu ile ses kaydı aldığını belirtti.

Ortaya çıkan ses kaydında, hastanenin ortaklarından olduğu öne sürülen Halil G. İsimli şahsın küfür, hakaret ve tehdit içerikli konuşmaları yer aldı.

İddialar hakkında kendisine ulaşılan Halil G., “Siz haber yapın soruşturalım. Bildiğini yap. Ses kaydınızı alıyorum. Ben bu haberi yapanlar ile ilgili gereğini yaparım” ifadelerini kullandı.

"SANA YOLDA TECAVÜZ ETTİRİRİM"

Küçükköy Şehit Tevfik Arslan Polis Merkezi Amirliği tarafından hazırlanan fezlekede ise 16 Mart’ta polis merkezine gelerek şikayette bulunan İ.O., özel bir hastanede tıbbi laboratuvar teknikeri olarak çalıştığını belirterek, 16 Mart tarihinde hastanenin kendisini işten çıkarmak istemesi sebebiyle hastane sahibi olan Halil G.’nin kendisine arayarak hastaneye çağırdığını, kendisinin başhekimlik odasına girdiğinde hastane sahibi Halil G.’nin kendisine muhasebeye giderek istifa dilekçesini imzalamasını söylediğini, kendisinin maaşının yatırılması karşılığında istifa dilekçesini imzalayacağını söylediği taktirde odada hiddetlenerek ‘o... çocuğu sana yolda tecavüz ettiririm’ diyerek tehditte ve hakarette bulunduğunu ifade etti.

"BASKI İLE DİLEKÇEYİ İMZALADIM"

Hastane sahibi Halil G.’nin koruması olan Gürşat K.’nin ise kendisine “seni parçalarım” diyerek tehditte bulunduğunu ifade eden 24 yaşındaki sağlık çalışanı İ.O. kendisini odaya sıkıştırmaları sonucunda baskı ile istifa dilekçesini odada kendi el yazısıyla imzalayarak ayrıldığını, Odada cep telefonu ile ses kaydı aldığını, yaşanan konuyla ilgili olarak hastane sahibi Halil G. ve koruması olarak bildiği Gürşat isimli şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi.

'ŞİKAYET' DETAYI

Halil G. İse verdiği ifadede “İ.O. isimli şahsı tanımam. Ben hastanede ortaklarından olurum. Son dört aydır hastane şikayet edilmektedir. Sürekli olarak Sağlık Müdürlüğü’ne şikayet ediliyor. Bu hem iş kaybına hem de Sağlık Müdürlüğü ile olan ilişkilerimize olumsuz etkide bulunuyor. Şikayet bilgilerine eklenen dokümanların hastanemizden nasıl alındığına ilişkin yaptığımız çalışmada, adı geçen kişinin bilgisayarından alındığını tespit ettik. Bu tespit üzerine ödenen maaşlardan İ.O. isimli şahıs çıkartılarak diğer maaşlar çalışanlara ödendi. 15 Mart günü bir numaranın cevapsız çağrısını gördüm. Bunun üzerine kendi müşterilerimden birisi olarak algılayıp aradığımda İ.O. isimli şahıs olduğunu öğrendim. Kendisinin hastanede çalıştığını, maaşının yatırılmadığını ve nedenini sordu. Ben de kendisine hastane içinde bilgi sızdıran, bilgi sızdırdığı düşünülen birkaç kişinin maaşının yatırılmadığını, yarın hastaneye gelip gerekli kontrolleri yaptıracağımı söyledim. Ertesi gün kendisini söz verdiğim üzere aradım. Hastaneye davet ettim. Neden böyle bir şey yaptığını, çalıştığı kuruma ihanet ettiğini, bunun doğru olmadığını, insanın ekmek yediği yere namussuzluk yapmaması gerektiğini söyledim. Kendisine istifa edip gitmesi durumunda suç duyurusunda bulunmayacağımı belirttim. Muhasebe birimindeki arkadaşı çağırdım. İstifa dilekçesini yazarsa maaşını ödeyin talimatını verdim. Normal istifaymış gibi çıkışını verdim. Gürşat K. benim özel şoförüm olarak çalışmaktadır. Bu konuyla bir alakası yoktur, zaten konuşmalar olduğunda kendisi odada değildir” ifadelerini kullandı.

"BAŞKA ÇARESİ OLMADIĞI İÇİN SES KAYIT TUŞUNA BASIYOR"

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan laboratuvar teknikeri İ.O.’nun avukatı Burak Temizer, “Olay İstanbul’un göbeğinde bir özel hastanede geçiyor. Benim müvekkilim 24 yaşında genç bir sağlık çalışanı, laboratuvar teknikeri. Bir gün bir telefon geliyor ve artık maaşının yatmayacağı, nöbeti bırakıp hastaneden çıkması gerektiğini iletiyorlar. Nedenini sorduğunda hastane sahibinin böyle istediği belirtiliyor. Maaşının dahi yatmayacağı şekilde ‘gelme’ denmesini araştırıyor. Müvekkili hastane sahibi odasına davet ediyor. Müvekkil odanın önüne yaklaştığında iri yarı kişiyi görüyor. Bir şeylerin ters gideceğini sezip başka çaresi olmadığı için telefonun ses kayıt tuşuna basıyor. Odaya girdiğinde başhekim, başhekim yardımcısı ve hastane sahibi var. Hastane sahibinin de sağlıkçı olmadığının altını çizeyim” ifadelerini kullandı.