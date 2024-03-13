Mansur Yavaş’tan İYİ Parti’nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım’a canlı yayında ağır sözler

Candaş Tolga Işık'a konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın iddiaları hakkında konuştu.



"MADEM YOLSUZLUK YAPIYORUM NİYE BENİMLE ÇALIŞMAK İSTİYORSUN"

"Artık basına yansıdığı için söylemek durumundayım" diyen Yavaş, "Cengiz Topel Yıldırım benden Mamak Belediye Başkanlığı’nı istedi. Biz de vermeyince Mansur Yavaş'ı karalamaya başladı. Madem Mansur Yavaş yanlış bir adam madem yolsuzluk yapıyor, sen niye benle çalışmak istiyorsun ki..." ifadelerini kullandı.

X hesabından açıklama yapan İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMEK İÇİN BENİ DAVET ETTİ"

"Mansur Yavaş, size cevap verilmez sadece teşhis konulur. Ya kronik bir yalancısınız ya da ağır bir şizofreni vakası. Maalesef ileride 140jurnos belgesellerinin konusu olacaksınız.

İYİ Parti’den aday olacağımın duyulması üzerine CHP genel başkanı Özgür Özel görüşmek için beni davet etti, bu adaylıktan duyduğu üzüntüyü ifade etti, bunu engellemek için uğraştı. Bu uğraşının bir parçası olarak, beni siz davet ettiniz onun ricası üzerine sizinle görüşmeyi kabul ettim. Bu görüşmede gözlerinizin içine baka baka İYİ Parti adayı olacağımı söyledim. Bunun üzerine, durduk yere Mamak Belediyesi konusunu siz açtınız ve atadan kalan arsanızı çocuklarınız arasında bölüştüren bir tavırla “Mamak’ı da Mesut’a verdim” dediniz.

Sizden farklı olarak, yaptığım özel görüşmeleri kamuoyuyla paylaşmak ve olayları çarpıtarak anlatmak gibi bir adetim yoktur. Dolayısıyla, rahat olabilirsiniz; gerek sizinle gerek Özgür Bey ile yaptığımız görüşmelerde konuştuğumuz konular, siz yalan söylemediğiniz sürece, bende saklı kalacaktır.