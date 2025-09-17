Özel'den Erdoğan'a sert sözler: Akın akın CHP'ye saldırıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Gençlik Örgütü, başta görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP'li diğer tutuklu belediye başkanlarına destek vermek amacıyla başlattığı "Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü"nü tamamladı.

Partilileri CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'de karşıladı.

"DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜ"

Yürüyüşün tarihi olduğuna dikkat çeken Özel, "Özgürlük Yürüyüşü bugün Silivri'de son buldu. Gençler, dünya tarihinin en büyük yürüyüşünü yaptı" dedi.

CHP'li belediye ve yöneticilere yönelik operasyonlara dikkat çeken Özel, "Erdoğan akın akın CHP'ye saldırmaya, akın akın itibar suikastı yapmaya devam ediyor. Birinci hedef Ekrem İmamoğlu. Kendisinin cumhurbaşkanı kalabilmesi için bütün yapıları tasfiye etti. Bir suç işlendiyse, işlendiği yerde yargılanır. Mahkemeler o yüzden var" dedi.

"HUKUKUN NASIL EĞİLİP BÜKÜLDÜĞÜ GÖRÜLECEK"

Adana Büyükşehir Belediyesi soruşturması için konuşan Özel, "Günü geldiğinde, şu ana kadar yazılmayan iddianame yazıldığında hukukun nasıl eğilip büküldüğü görülecekse burada gençler tarafından okunan basın bildirisi de Türkiye'nin demokrasi tarihinde yerini alacak" ifadelerini kullandı.

