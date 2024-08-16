Özel’den Kurtulmuş’a flaş çağrı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özel’den Kurtulmuş’a flaş çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay oturumundaki kavganın ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a ‘grup başkanlarını toplama’ çağrısı yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için bugün olağanüstü toplandı.

AKP’liler kuliste bekleyip yoklamaya girmedi. Muhalefet vekilleri 228 katılımı sağlayınca TBMM Genel Kurulunu açmak zorunda kaldılar.

Olağanüstü toplantıda tansiyon ilk dakikalardan yükseldi.

Kürsüye gelen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık AKP sıralarına bakarak “Sizde hiç utanma yok! Haysiyetiniz yok!” dedi. Bunun üzerine AKP’liler kürsüye yürüdü. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler “Kes sesini” diye seslendi.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AKP’li Alpay Özalan’ın kürsüye saldırdığını söyledi:

“Önce Ahmet Şık’a vurdu. Gülistan hanımın (DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit) kaşını yardı. Bu faşist sürüsü yaptı.“

Oturuma kırık ayağıyla katılan Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a ‘grup başkanlarını toplama’ çağrısında bulundu ve şunları dedi:

“Sözlerin uçuşacağı bir yerde tekmeler, yumruklar uçuşuyor. Kadınlara vuruyorlar. Yerlerde kan var. İnanılmaz utanç içindeyim.”

Son Haberler
Sağlık açısından günlük ne kadar kahve tüketilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor! Sağlık
Sağlık açısından günlük ne kadar kahve tüketilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Süper Lig maçları ertelendi. TFF'den flaş karar Spor
Süper Lig maçları ertelendi. TFF'den flaş karar
Ankara'da farklı suçlardan aranan 580 şüpheli yakalandı Gündem
Ankara'da farklı suçlardan aranan 580 şüpheli yakalandı
Terör propagandası yapanlara gözaltı Yerel Haberler
Terör propagandası yapanlara gözaltı
Almanların dev bankasından flaş altın tahmini Dünya
Almanların dev bankasından flaş altın tahmini
Valilikten sıcaklık uyarısı Yerel Haberler
Valilikten sıcaklık uyarısı
Hamas'tan ateşkes açıklaması Dünya
Hamas'tan ateşkes açıklaması