Özel’den Kurtulmuş’a flaş çağrı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için bugün olağanüstü toplandı.
AKP’liler kuliste bekleyip yoklamaya girmedi. Muhalefet vekilleri 228 katılımı sağlayınca TBMM Genel Kurulunu açmak zorunda kaldılar.
Olağanüstü toplantıda tansiyon ilk dakikalardan yükseldi.
Kürsüye gelen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık AKP sıralarına bakarak “Sizde hiç utanma yok! Haysiyetiniz yok!” dedi. Bunun üzerine AKP’liler kürsüye yürüdü. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler “Kes sesini” diye seslendi.
TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AKP’li Alpay Özalan’ın kürsüye saldırdığını söyledi:
“Önce Ahmet Şık’a vurdu. Gülistan hanımın (DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit) kaşını yardı. Bu faşist sürüsü yaptı.“
Oturuma kırık ayağıyla katılan Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a ‘grup başkanlarını toplama’ çağrısında bulundu ve şunları dedi:
“Sözlerin uçuşacağı bir yerde tekmeler, yumruklar uçuşuyor. Kadınlara vuruyorlar. Yerlerde kan var. İnanılmaz utanç içindeyim.”