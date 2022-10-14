Türk Telekom'dan büyük rezalet. Özelleştirildikten sonra soyulmuştu

Hariri ailesinin sahibi olduğu Oger Telecom, Türk Telekom’u soymasının ardından borçlu olduğu 3 bankaya hisseleri bırakarak ülkeyi terk etmişti. Bankalar 4 yıldır hisselerin satışını gerçekleştirmeye çalışıyordu. Türkiye Varlık Fonu’nun, 2026 yılında bedelsiz olarak devlete geçecek olan Türk Telekom’u 1 milyar 650 milyon dolar kredi karşılığında satın almasının ardından müşterilerin Türk Telekom’la ilgili şikayetleri bitmek bilmiyor.

Sorunun giderilmesi için günlerce başvuru yapmak zorunda kalan vatandaş yalnızca kısa mesajla ile yanıt alabildi.

Prime müşterisine sorunu "48 saatte çözme" taahhütü olan Türk Telekom bu taahhütünü yerine getirmiyor. Vatandaş sorunlarını çözmek için karşısında muhatap dahi bulamıyor. Sadece kısa mesaj ile bilgilendirme alan vatandaş aradığında müşteri temsilcisinden doğru bilgiyi alamıyor.

Konuya ilişkin şikayetler ise giderek artıyor. Müşteri Hizmetleri’ne zor ulaşılması, sorunu çözmek için teknik ekibin bir türlü gelmemesi ve internetin yavaşlığı en çok şikayet edilen konular arasında.

MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİNİN BİLGİSİ YOK

Durumun mağdurlarında bi vatandaş müşteri temsilcileri arasında iletişim kopukluğu olduğunu belirterek "Teknik ekip ile müşteri temsilcisi farklı konuşuyor. Teknik ekip ‘hat kopmuş’ derken bunun üzerine müşteri temsilci bölgede sıkıntı olduğunu söylüyor. Bodrum’da yaşayan bir vatandaş sinyal gözükmesine rağmen interneti olmadığı şikayetiyle aradığında müşteri temsilcisinden 'BEDAŞ, İski koparmış kabloyu' yanıtını alıyor. 'Burada AYDEM, MUSKİ var' dendiğinde ise ‘belediye koparmış’ yanıtını veriyorlar." dedi.