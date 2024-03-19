Özelliklerine göre en iyi 8 yatak

Yaşamın 1/3’ünün uykuda geçirildiğini düşünülürse yatağın önemini bir kez daha anlaşılmış oluyor.
Yatak seçiminin yaşam kalitesi açısından ne kadar önemli olduğu bu açıdan önemli
Yatak seçerken neye dikkat edilmeli?
İşte en iyi 8 yatak…
- Enerjik yaklaşım: Zihinsel fonksiyonel özellikleri bilinen negatif iyonalr artık sırtımızın altında. Vücut sağlığına aktif bir şekilde katkı sağlayan lonic EnergyPro yatak güne mutlu ve enerjik başlamanızı sağlıyor.
- Organik seçim: Doğal nefes alan malzemeler iyi bir uyku için temel unsurlardan. Organik pamuk, at saçı, coco lifi gibi malzemeler içeren yatak bu özellikleriyle farklı bir duruş sergiliyor.
- Asırların teknolojisi yün yatak: Yüzyıllardır, insanların en vazgeçilmezlerinden olan yün yataklar konforuyla ilk akla gelen yataklar arasında yer alıyor. Yaz-kış klimatik ortam sunan yün dolgulu yataklar aralıksız uykunun formülünü sunuyor.
- Bor mineralli: Kumaşına apre edilen tertemiz uyku keyfi sunuyor. Antibakteriyel özelliğe sahip olan bu yatak bakterilerin oluşumunu engelliyor.
- Masaj yapan yatak düşleyin: Tasarımında yer alan 8 bölgeli masaj sistemiyle sırt bel, kalça ve baldır bölgelerine masaj yapabilen Natura Massage ViscoStar’ın rahatlığını masajın keyfini sunuyor.
- Kolajenli yatak: Kolajen artık hayatımızın her alanında. Şimdi de yataklarda. Kolajen içeren özel örgü kumaşı olan bu yatak cilt sağlığını korurken, eklem ağrılarının hafiflemesine destek veriyor.
- Hafızalı Sünger: Visco süngere sahip olan yataklar hafızalı sünger olarak adlandırılıyor. Bu sünger vücudun şeklini alıp basıncını azaltarak kas gelişimini destekliyor.
- Çiftler için özel yatak: Farklı keseler içerisine yerleştirilmiş olan Pocket yay sistemi farklı boy kilo pozisyonlarına sahip çiftler için ideal seçenekler biri.
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