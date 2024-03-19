İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen bir şahıs, Keykubat Bulvarı Eski Hastane Kavşağı’nda bulunan bir üst geçidin demirlerine çıktı.
Durumu gören yurttaşların haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri, aşağı atlamak isteyen kişiyi uzun süre ikna etmeye çalıştı.
Ancak daha fazla korkuluklarda tutunamayan genç yaklaşık 10 metreden düştü.
İsmi öğrenilemeyen ve ağır yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anlar çevrede bulunan yurttaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.