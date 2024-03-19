İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü

Kaynak: İHA
İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü
Antalya Alanya’da intihar teşebbüsü için köprüye çıktığı iddia edilen bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp aşağı düştü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen bir şahıs, Keykubat Bulvarı Eski Hastane Kavşağı’nda bulunan bir üst geçidin demirlerine çıktı.

Durumu gören yurttaşların haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri, aşağı atlamak isteyen kişiyi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Ancak daha fazla korkuluklarda tutunamayan genç yaklaşık 10 metreden düştü.

İsmi öğrenilemeyen ve ağır yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O anlar çevrede bulunan yurttaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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