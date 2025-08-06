Özge Ulusoy’dan sürpriz imaj: Bob Trendi geri döndü!

Uzun süredir mankenlik ve sunuculuk yapan Özge Ulusoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi meşgul ediyor. Ünlü isim, son olarak yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÜNDEME GELDİ

Ünlü manken Özge Ulusoy, uzun süredir çeşitli etkinliklerde sunuculuk yapıyor. Son olarak bir ödül töreninde sunuculuk yapan Ulusoy, iş insanı Lokman İn tarafından dolandırıcılıkla suçlandı.

Şaşkınlık içinde sahneden inen Ulusoy, sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanladı.

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Ulusoy, iddiaları kesin bir dille reddederek itibarının zedelendiğini ifade etti. Ulusoy, konuyla ilgili yasal haklarını kullanarak dava açtıklarını duyurdu.

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İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve uzun süredir içerik üreten Özge Ulusoy, imajını yeniledi.

Yıllardır uzun saçlarıyla tanınan Ulusoy, saçlarını kısa kestirdi. Yeni imajını sosyal medya hesabında paylaşan Ulusoy, “Bob trendini yakaladık” yorumunu yaptı.

BOB TRENDİ NEDİR?

Bob trendi, saçların çene hizasında veya biraz daha uzun, genellikle düz veya hafif dalgalı kesildiği bir saç modelidir. Adını 1920’lerde popülerleşen “bob cut”tan alır.

Modern, şık ve pratik olan bu kesim, yüz hatlarını vurgular ve farklı tarzlarda (düz, asimetrik, katlı) uygulanabilir.

ÖZGE ULUSOY KİMDİR?

Özge Ulusoy, 28 Ekim 1982’de Ankara’da doğan Türk manken, sunucu, sinema ve dizi oyuncusudur.

İzmirli bir ailenin en küçük çocuğu olan Ulusoy’un annesi Armağan Ulusoy, Ankara’da bir dönem ilçe belediye başkanlığı yapmış; babası Haydar Ulusoy ise emekli askeri hâkim albaydır.

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Eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü’nde başlayan Ulusoy, ortaokul ve liseyi burada tamamlamış, ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Klasik Bale Bölümü’nden mezun olmuştur.

Daha sonra Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü’nü bitirmiştir.

Modellik kariyerine 2001’de Elite Model Look yarışmasında üçüncü olarak başlayan Ulusoy, 2003’te Miss Turkey’de ikinci olmuş ve aynı yıl Panama’daki Kâinat Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmiştir.

Cengiz Abazoğlu’nun defilesiyle profesyonel mankenliğe başlayan Ulusoy; Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi, Hakan Yıldırım, Gamze Saraçoğlu gibi modacılar ve Beymen, Vakko, Mavi Jeans, Mango gibi markalar için podyuma çıkmıştır. Uğurkan Erez Ajansı’na bağlı olarak çalışmaktadır.

Oyunculuk kariyerine 2006’da Arka Sokaklar dizisinde “Yeliz Öğretmen” rolüyle başlayan Ulusoy, 2007’de Senin Uğruna dizisinde Rafet El Roman ile başrolü paylaşmış, 2008’de Arka Sokaklar’a geri dönmüştür.

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2010’da Ateşe Yürümek dizisinde, 2011’de Kutsal Damacana: Dracoola filminde başrol oynamıştır. Ayrıca Romantik Komedi 2, Kadın İşi: Banka Soygunu ve Geniş Aile gibi yapımlarda yer almış, 2012’de Türk’ün Uzayla İmtihanı dizisinde Prenses Alev karakterini canlandırmıştır.

2011’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve beşinci olmuştur. Aynı yıl Yok Böyle Dans yarışmasında birincilik kazanmıştır. "Bugün Ne Giysem?" programında önce “Uğurlu Oda”yı yönetmiş, sonra jüri üyesi olmuştur.

Özel hayatında, 2010’da yapımcı Ferruh Taşdemir ile kısa bir evlilik yaşayan Ulusoy, 2011-2017 yılları arasında Hacı Sabancı ile ilişkisiyle gündeme gelmiştir.

Son olarak 2025’te Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde iş insanı Lokman İn tarafından dolandırıcılıkla suçlanmış, ancak avukatı iddiaların asılsız olduğunu belirtip hukuki süreç başlatıldığını açıklamıştır.

Özge Ulusoy, 1.80 metre boyunda, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen, bale eğitimiyle sanatla iç içe bir kariyer sürdüren çok yönlü bir isimdir.