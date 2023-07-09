Özgü Namal'ın alacağı ücret belli oldu. 9 yıl aradan sonra ekrana dönüyor

Gold Film ile anlaşan Özgü Namal, başarılı senarist Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisinde rol alacak. Namal, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyeriyle ön plana çıkan Özcan Deniz ile partner olacak.

ALACAĞI ÜCRET ŞAŞIRTTI

10Haber'de yazan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Meryem karakterine hayat verecek olan Özgü Namal'ın proje için İstanbul'a döneceği ve setteki çalışma saatlerinin çocuklarına uygun düzenlenmesini istediği öğrenildi. Ünlü oyuncunun diziden bölüm başı 700 bin TL istediği konuşuluyor.