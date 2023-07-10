Özgü Namal ölen eşi hakkında ilk kez konuştu

10 yıl sonra ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal eşinin ani ölümüne gönderme yaparak "5 dakika içinde her şeyimi kaybettim" dedi.

Özgü Namal ölen eşi hakkında ilk kez konuştu

2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal yaşadıklarını anlattı. Oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getirmişti.

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"HAYAT 5 DAKİKA"

Özgü Namal, Bodrum'da Emir Ersoy'un sahnesine konuk oldu. 2.5 yıl önce eşi Serdar Oral'ı kaybeden oyuncu, "Hayat beş dakika... Beş dakika sonrası hayatınızı, sevdiğinizi ve herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım. Beş dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti. Sevdikleriniz kıymetini bilin" dedi.

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