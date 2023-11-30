Özgü Namal'ın tesettüre girdiği dizideki tarikat ismi tartışma yarattı. Yapım şirketinden flaş hamle geldi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin tanıtımı ve Namal'ın rolü için tesettüre girmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Özgü Namal ile Özcan Deniz’in başrolünü paylaştığı, merakla beklenen dizinin tanıtımında hikâyede geçen hayali tarikatın isminin “Ahiler” olması Kırşehir halkının tepkisini çekti.

Yaşanan hassasiyet üzerine yapım şirketi Gold Film hemen harekete geçti, tanıtımı yeniledi ve bir özür yazısı kaleme aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ahiler kelimesinin çıkarıldığı dizinin yeni tanıtımı yayınlandı ve yapım şirketi yazılı açıklamasında “Gold Film imzalı FOX’un yeni dizisi Kızıl Goncalar’ın yayınlanan ilk tanıtımında geçen ‘Ahiler’ kelimesinden dolayı tüm kamuoyundan ve Kırşehir halkından özür dileriz” cümlelerine yer verildi.

AHİLİK NEDİR?

Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu’da kurulan bir esnaf dayanışma teşkilatıdır. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’dır. Ahi Evran, Horasan kökenli bir Türkmen alimidir. Hacı Bektaş-ı Veli’nin talebesi olan Ahi Evran, onun tavsiyesiyle Anadolu’ya gelmiştir.

Burada Kırşehir’de bir dergah kurmuş ve çevresindeki insanlara sanat, ticaret, ahlak gibi konularda eğitim vermiştir. Ahi Evran, esnafın çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenlemiş ve onlara meslek ahlakı kazandırmıştır.

Ahi Evran’ın ölümünden sonra da Ahilik teşkilatı yaygınlaşmış ve Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynamıştır.

AHİLİK TEŞKİLATININ FAYDALARI NELERDİR?

Ahilik teşkilatının Anadolu’ya ve Türk milletine birçok faydası olmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır: