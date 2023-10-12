Özcan Deniz ve Özgü Namal yeni dizileriyle Cannes'a çıkarma yapacak. İlk afiş de yayınlandı

Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturan Kızıl Goncalar dizisinin Cannes Mipcom Fuarı için hazırlanan afişi yayınlandı.

Özcan Deniz ve Özgü Namal yeni dizileriyle Cannes'a çıkarma yapacak. İlk afiş de yayınlandı

Özgü Namal ile Özcan Deniz, FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar'da bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak olan dizinin Cannes Mipcom Fuarı için hazırlanan afişi yayınlandı.

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ÖZCAN DENİZ CANNES MIPCOM FUARI'NA GİDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 2 başrol oyuncusu Özgü Namal ile Özcan Deniz 16-19 Ekim 2023 tarihleri arasında, Cannes Palais des Festivals et des Congrès alanında gerçekleştirilecek "Cannes Mipcom Fuarı" için hazırlanan afiş için bir araya geldi. Özcan Deniz, düzenlenecek olan fuara onur konuğu olarak katılacak.

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ÇEKİMLERİ YAKINDA BAŞLIYOR

Atatürk ve Vatanım Sensin gibi projeleri yazan Necati Şahin'in kaleminden çıkan Kızıl Goncalar dizisini ödüllü yönetmenlerden Ömür Atay çekecek. Yarın okuma provası yapılacak olan dizinin çekimleri de önümüzdeki günlerde yapılacak.

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