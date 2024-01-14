Özgür Demirtaş 2024 yılında başımıza gelecekleri madde madde açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
Özgür Demirtaş 2024 yılında başımıza gelecekleri madde madde açıkladı
Ekonomist Özgür Demirtaş, 2024 yılının Türkiye için ekonomik olarak zorlu geçeceği mesajını vererek bu yıl ve gelecek yıl için öngörülerini paylaştı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından 2024 için "Zorlu bir yıl" olacak değerlendirmesini yaptı.

İşsizliğin artacağının, zombi şirketlerin batacağının, kredi bulmanın güçleşeceğinin altına çizen Prof. Dr. Demirtaş, yapısal reformlar yapıldığı ve doğru para politikasına devam edildiği müddetçe, 2025 yılı için umutlu olduğunu belirtti.

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Özgür Demirtaş yapısal reformların yapılmaması durumunda ise "acı reçete"nin devam edeceğini vurguladı.

Prof Dr. Özgür Demirtaş değerlendirmelerini şöyle sıraladı:

- Ekonomik olarak ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz. Ama iyi haberim de var. Sonuna kadar okuyun.

- İşsizlik artacak. Bazı insanlar işlerini kaybedecek.

- Zombi şirketler batacak.

- Kredi daha da zor bulunacak.

- Ucuz paraya alışanlar ağlayacak.

- Ama eğer benim yıllardır söylediğim yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse yılın ikinci yarısı hafif kıpırdanma başlayacak ve 2025 yılı daha iyi olacak.

- Yok eğer yapısal reformlar yapılmaz veya yarıda kesilirse acı devam edecek.

- Hadi yapabiliriz. Ben Türkiye'ye inanıyorum. Lütfen bu sefer bari doğrusunu yapalım

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