Özgür Demirtaş instagramdan ne kadar kazandığını açıkladı. Takipçisinin sorusuna isyan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş instagramdan ne kadar kazandığını açıkladı. Takipçisinin sorusuna isyan etti

Instagram'a erişim engeli getirilmesine Ekonomist Özgür Demirtaş da isyan etti. X hesabından durumu eleştiren Demirtaş'a bir takipçisi uygulamadan ne kadar kazandığını sordu. Ünlü ekonomistin cevabı ise hayli dikkat çekici oldu.

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirildi. Bu duruma en çok isyan edenlerden biri de Özgür Demirtaş oldu.

Instagram geçtiğimiz cuma günü Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli sonrası söz konusu durumun ne zaman sona ereceği ve Instagram'ın açılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

"Instagram engeli ne zaman kalkacak? Instagram erişimi ne zaman açılacak?" soruları henüz bir cevap bulamazken Demirtaş'tan da konuya ilişkin peş peşe tepki paylaşımları geldi.

Duruma isyan eden Demirtaş "Gerekiyorsa TEK BAŞIMA muhalefet yaparım Instagram'ı açtırırım." dedi. Ayrıca ünlü ekonomist, "Instagram'ı kapatmanın Filistin’e her hangi bir yararı var mı? YOK. Türkiye’ye bir yararı var mı? YOK. Türkiye ekonomisine bir zararı var mı? VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR... Allah aşkına biraz akıl biraz fikir. Lütfen biraz akıl biraz fikir" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Özgür Demirtaş'ın Instagram'dan bir kazanç elde edip etmediği merak edildi ve bir takipçi bu yönde bir soru sordu.

Soruyu soran takipçisine sinirlenen Demirtaş ise "Instagram üzerinden 1 Türk Lirası kazancım yok. Bu da sana DERT olsun…" yanıtını verdi.

gfgf.jpg

gfgffff.jpg

İlgili Haberler
CHP Instagram için harekete geçti
Son Haberler
İsrail, Gazze'de 2 okulu vurdu: 25 ölü Dünya
İsrail, Gazze'de 2 okulu vurdu: 25 ölü
Altını Dalera getirdi Spor
Altını Dalera getirdi
2 ambulans kamyonet ile çarpıştı: 7 yaralı Yerel Haberler
2 ambulans kamyonet ile çarpıştı: 7 yaralı
Galatasaray'da Büyükekşi depremi Spor
Galatasaray'da Büyükekşi depremi
Milli Takım Sofya'da Belçika karşısında Spor
Milli Takım Sofya'da Belçika karşısında
Kafasını plastik boruya sıkıştıran kedi kurtarıldı Yaşam
Kafasını plastik boruya sıkıştıran kedi kurtarıldı