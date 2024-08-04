Özgür Demirtaş instagramdan ne kadar kazandığını açıkladı. Takipçisinin sorusuna isyan etti

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirildi. Bu duruma en çok isyan edenlerden biri de Özgür Demirtaş oldu.

Instagram geçtiğimiz cuma günü Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli sonrası söz konusu durumun ne zaman sona ereceği ve Instagram'ın açılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

"Instagram engeli ne zaman kalkacak? Instagram erişimi ne zaman açılacak?" soruları henüz bir cevap bulamazken Demirtaş'tan da konuya ilişkin peş peşe tepki paylaşımları geldi.

Duruma isyan eden Demirtaş "Gerekiyorsa TEK BAŞIMA muhalefet yaparım Instagram'ı açtırırım." dedi. Ayrıca ünlü ekonomist, "Instagram'ı kapatmanın Filistin’e her hangi bir yararı var mı? YOK. Türkiye’ye bir yararı var mı? YOK. Türkiye ekonomisine bir zararı var mı? VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR... Allah aşkına biraz akıl biraz fikir. Lütfen biraz akıl biraz fikir" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Özgür Demirtaş'ın Instagram'dan bir kazanç elde edip etmediği merak edildi ve bir takipçi bu yönde bir soru sordu.

Soruyu soran takipçisine sinirlenen Demirtaş ise "Instagram üzerinden 1 Türk Lirası kazancım yok. Bu da sana DERT olsun…" yanıtını verdi.