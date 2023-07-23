Özgür Demirtaş Merkez Bankasını işaret etti: Fiyat pahalılığı çıldırtıcı seviyelere çıkacak

Özgür Demirtaş, Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda hayat pahalılığının çıldırtıcı seviyelere geleceğini öngördüğünü belirtti. Enflasyondaki artışın devam edeceğini söyleyen Demirtaş, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele etmediğini kaydedip yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef, Enflasyon rekor hızda devam edecek.

Maalesef, Merkez Bankası Enflasyon ile mücadele etmiyor.

Maalesef, Alım gücümüz düştü, daha da düşecek.

Maalesef, Orta gelir grubu iyice silinecek.

Maalesef, Dolaylı vergiler, orta gelir ve alt gelir grubunu daha da baskılayacak.

Maalesef, Fiyat Pahalılığı Çıldırtıcı seviyelere çıkacak.

Çok ama çok üzgünüm…

Türkiye’yi çok seviyorum. Bu kötü günleri atlatabilmemizi dilerim…”