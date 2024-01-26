Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nın yapması gerekenleri 3 adımda sıraladı

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın aldığı politika faizinde artış kararını değerlendirdi.

Merkez Bankası’nın faiz kararını doğru bulan Demirtaş, şimdi ise Merkez Bankası’nın atması gereken 3 adımı açıkladı. Demirtaş, mali politikaların üzerine gidilmesi, likidite fazlasının çekilmesi, kamu tasarruf tedbirlerinin arttırılması şeklinde sıraladı.

Demirtaş’ın açıklaması şöyle:

“Merkez Bankası şu ana kadar yapması gerekeni yaptı. (daha önce de yazdım, çok kez tebrik ettim, bir tek son artışı 500 baz puan yapsak daha iyiydi). Ancak şimdi Mali Politikanın üzerine gidilmesi lazım. Likidite fazlasının çekilmesi lazım. Kamu Tasarruf Tedbirlerinin arttırılması lazım.”