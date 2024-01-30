Merkez Bankası'ndan yerel seçim öncesi kritik kredi hamlesi. Bankaların eli rahatladı

Kaynak: KARAR
Merkez Bankası'ndan yerel seçim öncesi kritik kredi hamlesi. Bankaların eli rahatladı
Merkez Bankası, KKM hesapları için zorunlu karşılık oranını altı aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirerek, bankalara 125 milyar TL'lik ek likidite sağladı. Bu hamleyle birlikte yaklaşan yerel seçimler öncesinde kredi genişlemesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomideki dalgalanmaları dengelemek ve yerel seçimler öncesi kredi imkanlarını artırmak için önemli bir adıma imza attı. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemelerle beraber kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için altı aya kadar olan vadelerdeki zorunlu karşılık oranını yüzde 30'dan yüzde 25 seviyelerine kadar düşürdü.

Bu adımla birlikte bankalara yaklaşık 125 milyar TL'lik ek likidite sağlanacak ve seçim öncesi ekonomiyi canlandırmak için kredi pompalanmasına olanak tanıyacak.

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BU YÖNTEMLE ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMA HEDEFLENİYOR

Kasım ayında başlayan ve yalnızca o aydan bu tarihe kadar KKM hesabı olanlar için geçerli olan bu düzenleme, yaklaşık 2,5 trilyon liralık KKM hesaplarını içinde barındırıyor. Bu hamleyle, Türk Lirası mevduatının payını artırma ve enflasyonu kontrol altına alma hedefleniyor.

Yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonları için ise Türk Lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranı yüzde 4'ten yüzde 8'e seviyelerine kadar yükseldi. Bu değişiklikle birlikte, döviz mevduatlarından Türk Lirası mevduatlarına geçişi teşvik edilecek.

Merkez Bankası, internet sitesinde yaptığı açıklamada, bu düzenlemelerin TL mevduata geçiş konusunda etkisini artırırken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği bildirildi. Açıklamada, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) ilan ettiği ilkeler doğrultusunda sadeleşme süreci ve miktarsal sıkılaştırmaya ilişkin adımların devam edeceği duyuruldu.

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“BU UYGULAMA ENFLASYONU DÜŞÜYORMUŞ GİBİ GÖSTERME YÖNTEMİDİR”

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uygulamanın asıl amacının TL mevduatını artırmak ve enflasyonu düşürüyormuş gibi yapmak olduğunu söyledi.

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