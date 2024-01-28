Özgür Demirtaş yatırımcıları uyardı. Mutlaka yapılması gereken şeyi açıkladı

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş yatırımcılara uyarı yaptı. Demirtaş, yatırım performansının enflasyonu olan para birimi üzerinden bakılamayacağının altını çizdi. Demirtaş, borsa üzerinden örnek vererek, performansa dolar üzerinden bakmanın daha doğru olacağını söyledi.

Özgür Demirtaş’ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Arkadaşlar Yatırım Performansınız ile ilgili bir kaç şey söylemek istiyorum size:

Daha önce size video çekip, Twit yazıp, Enflasyonu olan para birimi Kumbaraya atılmaz demiştim. Aynı şekilde Yatırımlarınızın performansına Enflasyonu olan Para Birimi Cinsinden Bakılmaz.

Örneğin Borsa İstanbul'da TL bazlı yatırımınız var ise bu yatırıma TL cinsinden bakılmaz. Çünkü TL'nin ciddi enflasyonu var. Dolar cinsinden bakmak daha doğrudur.

Ancak Dolar cinsinden baktıktan sonra bir de Doların Enflasyonunu performanstan çıkarmak lazım. Yani TL bazında bir şeyin 20 yılda 3 katına, 5 katına, 10 katına, 20 katına çıkması bir şey ifade etmiyor.

Herkese İyi Haftasonları"