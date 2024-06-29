Özgür Demirtaş’ın 1 yıl önceki sözleri gerçekleşti. Nokta atışı bilmiş

Finans ve ekonomi uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın 1 yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderi viral oldu.

Demirtaş’ın 2023 yılında Türkiye’nin gri listeden çıkarılacağı yönünde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

X hesabından paylaşım yapan Demirtaş’ın 1 yıl önce “Türkiye’nin yakın zaman sonra Gri Listeden Çıkacağını düşünüyorum. Bu olumlu bir şey…” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı. Ayrıca Demirtaş bir kullanıcının "Bunu 1 ay öncesinden söylüyorlardı zaten. Yani bunun için Özgür Demirtaş olmaya gerek yok." yorumuna "1 Ay…. 20.12.2023" yazıp 1 yıl önceki paylaşımını tekrar göstererek cevap verdi.

Öte yandan Gri liste, Mali Eylem Görev Gücü tarafından oluşturulmuş bir listedir ve kara para aklama ile terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri belirlemeyi amaçlar.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKARILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Singapur’a Türkiye’nin FATF’nin gri listedeki durumunun ele alınacağı toplantıda sunum yaptı.

Mehmet Şimşek X hesabından paylaşım yaparak “Başardık” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından bir duyuru paylaştı.

Ayrıca FATF tarafından resmi açıklama yapılarak “Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konularındaki stratejik eksiklikleri gidermekte kat etmiş oldukları önemli mesafe nedeniyle Türkiye'yi kutlarız." Denildi.

Türkiye 2021 yılında FATF Gri Listesinde yer alıyor. Türkiye 3 yılın ardından gri listeden çıkarıldı.

FATF NEDİR?

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), 1989 yılında G-7 ülkeleri tarafından OECD çatısı altında kuruldu. FATF karapara aklanmasıyla mücadelede tavsiyeler sunan bir kuruluştur.