Özgür Demirtaş ekonomide gerçek suçluları açıkladı. İlk kez birisi söylemeye cesaret etti

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr Özgür Demirtaş, yaptığı paylaşımla patladı. Ülkenin geldiği durumu, bu duruma nasıl getirildiğini 5-6 cümlede anlattı. Demirtaş, Garsonların aldığı bahşişten alınacak vergiye kalındıysa bunun sorumlusu 'Nas Ekonomi Modeli' denilen zamanında inatla indirilen faizlerdir" dedi.

Ülkenin köküne kibrit suyu döküldüğünü belirten Demirtaş,"yapmayın diye yalvardım. Enflasyon yüzde 25 iken Nas diyerek faizi yüzde 9'a inatla indirilen faizlerdir. Bir kişi de çıkıp hatalaydık demedi" ifadesini kullandı.

Özgür Demirtaş'ın işte o sert paylaşımı şöyle:

"Garsonların aldığı Bahşişten alınacak vergiye kaldıysa: Sorumlusu Nas Ekonomi Modeli denilen zamanında inatla indirilen faizlerdir.

Ülkenin köküne Kibrit suyu döküldü. Yapmayın diye yalvardım. Enflasyon %25 iken NAS diyerek faizi %9'a indirip önce Enflasyonu sonra da Faizin kendisini patlattılar.

Şimdi para kalmadı. Bahşişin Vergisine mi kaldık? :-( Yazıktır, Günahtır. Bir kişi de çıkıp hatalıydık demedi."

Özgür Demirtaş'ın bu paylaşımı her şeyi anlatıyor. Enflasyonun faizin nasıl patlatıldığını anlatan Özgür Demirtaş sözleriyle de hata yapanları hedefine aldı. Demirtaş, "Bir kişi de çıkıp hatalıydık demedi" dedi. diyerek