Ekonomist Özgür Demirtaş’tan Bakan Mehmet Şimşek’e 4 tavsiye

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomist Özgür Demirtaş’tan Bakan Mehmet Şimşek’e 4 tavsiye

Ekonomist Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sosyal medya hesabından seslendi. Demirtaş, mesajında 4 başlıkta tavsiyelerde bulundu.

Son dönemde artan enflasyon ve ekonomik kriz Türk halkının belini bükerken Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın artırdığı vergiler tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 4 tavsiyede bulundu.

“FAKİRDEN VERGİ ALMAYI BIRAKMALI”

Demirtaş yaptığı paylaşımda,

“Ben Yeni bir Vergi Önermeyeceğim sadece kendisine bir kaç mesaj iletmek istiyorum: Kendisinin şunları yapması iyi olur diye düşünüyorum:

1) Büyük Enkaz devraldıysa, O enkazı kimden devraldığını söylemeli.

2) Fakirden vergi almayı bırakmalı.

3) Kamu Bankalarının görev zararlarının peşine düşmeli

4) Nas Ekonomi Modeli denen şeyin Ülkeyi nasıl batırdığını halka açık sözlülük ile anlatmalı” ifadelerini kullandı.

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YENİ VERGİ PAKETİ YOLA ÇIKTI

Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı vergilerde yeni düzenlemelere gidiyor.
Şimşek, vergiden kaçınmaya karşı ‘asgari vergi’ uygulamasını hayata geçiriyor.

Yapılacak yeni düzenlemeye göre, zarar ettiğini beyan eden, gelirini düşük gösteren ya da istisnalardan yararlanan mükelleflere artık ciro ve gelir tablosu üzerinden asgari bir vergi uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan reform paketi, vergi adaletinin sağlanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, zarar ettiğini belirten, gelirini düşük gösteren veya istisnalardan yararlanan mükelleflere yönelik ‘asgari vergi’ uygulaması getiriliyor.


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