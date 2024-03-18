Özgür Özel Antalya'da konuştu. "Hans'ın tatil yaptığı yere Hasan televizyondan bakamıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Antalya Alanya'da düzenlediği mitingde konuştu. Özel, emeklilere hitaben "Gücünüzün farkında olun. 16,5 milyon emekli var. Siz isterseniz, her istediğinizi alırsınız. Burada kardeşiniz, evladınız var. Size şunu söylüyorum. 31 Mart seçimlerinde muhalefete güç verin. CHP’ye güç verin emeklinin hakkını hep birlikte söke söke alacağız" dedi.

Özel, özetle şöyle konuştu:

''Alanya bir süredir sosyal belediyecilikten mahrum. Belediyeyi yönetenler ne buldularsa sattılar. Her metrekareyi birilerine peşkeş çektiler. Maalesef bu kadar satıp, bu kadar para kazanıp partilerinin ve ittifaklarının finansmanını, onların zenginlerini düşündüler. Antalya ve Alanya’yı düşünmediler. Alanya’da bir Alanya ittifakını kuruyoruz. Bundan sonra Osman Başkan’ı seçtiğinizde başta Antalya Büyükşehir olmak üzere büyükşehirlerimizin eli Osman Başkan’ın bir omzunda. Sağ omzunda Muhittin Böcek. Sol omzunda Genel Başkan Özgür Özel. Birimizin eli bir omzunda, birimizin eli bir omzunda. Arkasında değiliz, yanındayız. Alanya ile beraberiz. Seçin onu, açın Alanya’nın önünü. Dünyanın en güzel kentlerinden birinde yaşıyorsunuz ama hak ettiğiniz gibi yönetilmiyorsunuz. Bundan sonra Osman Başkanım ile beraber Muhittin Başkanım bu kenti size yakışır şekilde yönetecekler.

"BU DÜZENE LANET OLSUN"

Alanya’da kim zordaysa onun yanındayız. Elbette turizmci zorda. Banka borçları 10 milyar dolar olmuş. Otellerin yüzde 70’i ipotekli. Bu bölgede kış turizminin bir şekilde canlandırılması, yazın çalışan emekçilerimizin 12 ay maaş alacak şekilde istihdam edilmeleri önemli. Artan maliyetlere karşı tedbir alınmak durumunda. Yerli turist zorda. Yerli turist eskiden buralarda bir yazlık edinmediyse, 2 göz bir oda edinmediyse buralara gelmesi imkânsız. Hatta olacak iş değil de mesele emekli Hasan Amca burada gelip bir hafta tatil yapmak istese fiyat 115 bin lira. Hasan Amca’ya verilen yıllık emekli maaşı 120 bin lira. Öyle bir noktadayız ki, Türkiye Cumhuriyeti emeklisi Hasan Amca’ya kendi memleketinde bir hafta tatil yapacağı para bir yıllık maaş diye veriliyor. Ama Alman hükümeti aynı yaştaki Hans’ı al diyor parayı, koyuyor cebine git tatilini yap diyor. Hans’ın gelip tatil yaptığı yere Hasan’ın televizyondan bile bakamadığı bu düzene lanet olsun, yazıklar olsun.

Size para yok diyor Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta emekliler size yok, yok diyen Tayyip Erdoğan’a oy var mı? Yok. Bundan sonrasını Tayyip Erdoğan düşünsün. Gücünüzün farkında olun. 16,5 milyon emekli var. Siz isterseniz, her istediğinizi alırsınız. Burada kardeşiniz, evladınız var. Size şunu söylüyorum. 31 Mart seçimlerinde muhalefete güç verin. CHP’ye güç verin emeklinin hakkını hep birlikte söke söke alacağız.

"ÖĞRETMENLERİ SANA EZDİRMEYİZ"

Bir başka taraftan, şunu hep beraber görüyoruz. Her gün atanamayan öğretmen tartışması var. Bir kere bu atanamayan lafını Tayyip Erdoğan uydurdu. Atanamayan öğretmen diye bir şey yok, öğretmenin ne kusuru var da atanamıyor. Ama senin mülakatın, senin partizanlığın, senin insan ayırman, kul hakkı yemen yüzünden 1 milyon öğretmen atanmadan evlerinde oturuyor, başka işlerde çalışıyor. Biz bütün öğretmenlerimizin arkasındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başöğretmenin dediği gibi öğretmenleri mebus maaşından az vermeyin demiş, sen hepsini aç biilaç süründürüyorsun. Öğretmenleri sana ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da CHP’dir."