Öğretmen atamasında sistem değişti. İşte yeni mülakat sistemi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alımlarında mülakat sisteminin süreceğini belirtmiş ve “Öğretmenler, 3 kişiden oluşan bir jürinin karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak” açıklamasını yapmıştı. Yeni mülakat sisteminin taslağı açıklandı.

Yeni mülakat sistemine göre, her adaya ayrı bir kod verileceği ve heyetin adayın kimliğini bilmeyeceği kaydedildi. Mülakatların 45 dakika süreceği belirtilirken bu süre zarfında kamera kaydı alınacağı, konu dışına çıkılmayacağı ve genel kültür sorularının sorulmayacağı iletildi.

Yusuf Tekin, kamuya 20 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu ve bu atamaların yüzde 50 mülakat yüzde 50 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanından oluşacak atama puanıyla yapılacağını ifade etmişti.

Bu kapsamda bir yönetmelik değişikliği hazırladıklarını bildirmişti. Mülakat sisteminin yasalaşmasından önce yeni detaylar da ortaya çıktı.

Buna göre adaylar 14 haftalık konudan sorumlu olacak. Mülakatlar kamera kaydına alınacak ve 45 dakika sürecek. Konu dışına çıkılmayacak. Genel kültür sorusu sorulmayacak.