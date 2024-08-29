Özgür Özel: Eğer bir daha tehdit olursa ne yapacağımı biliyorum

Son yerel seçimlerde partisinin İzmir’de büyükşehir ve 28 ilçede belediye başkanlığını kazandığını hatırlatan Özel, “Bugün İzmir’de biri büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere 28 belediye başkanının cebinde birer anahtar var. O anahtarlar, Atatürk’ün partisinin Cumhuriyetin ikinci yüzyılındaki iktidarının anahtarlarıdır. Hepsinin büyük bir sorumluluğu var. Kendilerine güveniyorum ve tarihin en başarılı belediye başkanlıkları dönemini yaşatmalarını, önümüzdeki seçimler için CHP iktidarının önünü açmalarını bekliyorum.” dedi.

“BİR KEZ DAHA TEHDİT OLURSA NE YAPACAĞIMI BİLİYORUM”

Sanatçı Suavi’nin konserlerine yönelik saldırılara ve iptallere tepki gösteren Özel, sanatçının yıllarca Dikili’de yaşadığını ve tüm festivallerde sahne aldığını vurguladı. Özel, “Suavi’nin evine gittim ve ‘Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak.

Eğer bir konserine bir kez daha tehdit olursa ne yapacağımı biliyorum’ dedim. Şimdi Suavi’nin 30 Ağustos’ta Aydın’ın Çine ilçesindeki konserini hedef gösteriyorlar ve iptal edilmesi için baskı yapıyorlar. O gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte İzmir Fuarı’nı açacağız. Ardından İzmir İl Başkanımız, tüm ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte Çine’ye Suavi’yi dinlemeye gidiyoruz. Türkiye’yi korku ve baskı altında ezmeye çalışanlara, emekçiyi, sanatçıyı ve gençleri ezenlere şunu söylüyorum; kibriniz yetti. Kimseye yukarıdan bakmayın, kimseyi karınca gibi görmeyin. O karıncayı size ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir.” dedi.

Konuşmaların ardından Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çiçek ve hediyeler takdim etti. Festival, sanatçı Melek Mosso’nun konseriyle devam etti.