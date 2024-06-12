Özgür Özel Erdoğan ziyaretinden sonra tek kelime söyledi

Siyaset kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in buluşması yakından takip ediliyordu.

İki liderin görüşmesi adeta bir olay haline gelmiş, her ayrıntı gündeme oturmuştu. Görüşme sırasında ele alınan konular, hediye alışverişi dahil her detay titizlikle incelenirken, CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.

TEK KELİMELİK MESAJ ATTI

Halk TV'de İsmail Küçükkaya, CHP lideri Özgür Özel'e yönelttiği basit bir soruyu paylaştı. Küçükkaya, "Dünkü görüşmeyi tek kelimeyle nasıl özetlersiniz?" diye sorduğunu aktardı. Özel'in cevabı ise "Olumluydu" şeklinde oldu.